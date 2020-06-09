Revelan el primer tráiler de ‘Bill & Ted Face the Music’ en donde Keanu Reeves regresa a la comedia.

Este martes se estrenó el tráiler de ‘Bill & Ted Face the Music’, una película protagonizada por Alex Winter y Keanu Reeves. En esta entrega ambos intérpretes repiten sus papeles como los viajeros en el tiempo Theodore Ted Logan y Bill S. Preston.

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El filme se desarrolla a mediana edad de ambos protagonistas pues vivirán una nueva aventura luego de recibir un mensaje misterioso en cual menciona que la canción de Wyld Stally del dúo musical formado por los protagonistas, podrá salvar la vida tal como la conocemos.

El gran problema es que Bill y Ted aún no han compuesto el tema, por lo que deciden viajar al futuro a través de una cabina telefónica para plagiarse a ellos mismos, una vez que estuviera escrita.

Para poder realizar esta misión contaran con la ayuda de Jayma Mays, William Sadler, Hal Landon Jr, Kristen Schaal, Holland Taylor y Kid Cudi que son sus hijas en esta entrega. Además, un elemento importante es que el promocional de esta película es los dos personajes en la cabina telefónica que es un ícono importante de la saga.

La película de Bill & Ted Face The Music está dirigida por Dean Parisot y, aunque es una película cómica, se ha prometido un poco de nostalgia sin perder ese humor característico de las dos primeras partes.

El estreno de esta película se espera para el 22 de agosto del año 2020, recordando que en el año 1989 fue cuando se estrenó Bill & Ted’s Excellent Adventure. Dos años más tarde llegó su secuela, Bill & Ted’s Bogus Journey.

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Muchos de sus fanáticos se mostraron emocionados por las aventuras de Ted y Bill, y más por el regreso de Keanu Reeves a la pantalla grande.