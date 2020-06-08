Mira por qué ‘Rápidos y Furiosos 9’ fue retrasada casi un año y no unos meses por la pandemia.

La saga de Rápidos y furiosos ha tenido muchos movimientos y modificaciones durante los últimos años, uno de los más fuertes, sin duda, fue tras la muerte del actor Paul Walker que sucedió en la temporada de grabaciones de la séptima entrega en el año 2013.

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Posteriormente los millones de fanáticos se emocionaron tras conocer que llegaría la novena entrega, pues reaparecerán varios personajes, mismoas que tendrán un giro inesperado.

El estreno de esta película se esperaba para este año, pero debido a contingencia ocasionada por el COVID-19 muchas industrias se vieron en la necesidad de parar, incluyendo la cinematográfica ya que las salas de cine tuvieron que cerrar y los estrenos se van a reprogramar, probablemente para el final de este 2020.

En el caso de Rápidos y Furiosos 9, su estreno estaba previsto para el 22 de mayo del 2020 pero Universal Pictures retrasó su lanzamiento por casi un año, por lo que su llegada será para el 2 de abril del 2021.

En las redes sociales oficiales de la compañía Universal, el director Justin Lin y Vin Diesel comunicaron los motivos por los cuales decidieron retrasar la película hasta el próximo año.

Uno de los principales fue la evidente presencia del coronavirus en el mundo, pero una causa de más peso es porque muchas películas importantes decidieron pasar su estreno a finales del año por lo que una entrega tan importante como esta no tendría el espacio debido a los otros estrenos.

Pese a que Rápidos y Furiosos es una saga que dentro de su país no tiene tanta popularidad como en otros países, la compañía de Universal Pictures vio como mejor opción esperar a que el coronavirus se solucione antes del estreno de esta nueva película.

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La decisión que se tomó de postergar hasta el próximo año es irrevocable pues, no solo la compañía es consciente sino todo el elenco entiende la situación que se vive y el impacto que tienen las aventuras de este gran equipo.

