Importante actor del Universo Marvel no quiere volver a interpretar a un superhéroe: “Ya no está en mi trayectoria”.

Las historias de los superhéroes han cobrado mucha fuerza en los últimos tiempos, pues los actores se acercan cada vez más a estas producciones debido al éxito que tienen en las salas de cine, entre ellos, Frank Grillo.

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Y es que las participaciones que los actores tienen en estas películas hacen que alcancen una popularidad debido a que el Universo Marvel tiene millones de seguidores en todo el mundo.

Por esta razón, el actor Frank Grillo no quiere regresar a las producciones de superhéroes. Recordando un poco, Frank entró al Universo Marvel para la cinta de Capitán América: The Winter Soldier interpretando el papel de Brock Rumlow posteriormente tuvo otra participación en Capitán América: Civil War con el papel de Crossbones.

Aunque uno de sus grandes deseos como profesional era participar interpretando a The Punisher antes que Jon Bernthal se anunciara en la plataforma de streaming más popular.

A través de una entrevista que le realizaron, Frank Grillo dejó en claro que no quiere regresar a las producciones de superhéroes debido que está enfocado en otros proyectos.

Eso no está en mi trayectoria ahora. Ya no es a donde me lleva mi vida, y mi amigo Jonny Bernthal hizo un trabajo increíble. Mi vida y lo que quiero hacer es muy diferente ahora y creo que estoy superando todo ese tipo de cosas de Marvel y superhéroes

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Actualmente Frank Grillo se encuentra trabajando junto al director Joe Carnahan, ya que están produciendo algunas cosas de acción e incluso mencionó que algunas de estas producciones son para una plataforma de streaming.

