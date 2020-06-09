Importante actor del Universo Marvel no quiere volver a interpretar a un superhéroe: “Ya no está en mi trayectoria”.
Actualmente Frank Grillo se encuentra trabajando junto al director Joe Carnahan en una producción de acción para una plataforma de streaming.
Las historias de los superhéroes han cobrado mucha fuerza en los últimos tiempos, pues los actores se acercan cada vez más a estas producciones debido al éxito que tienen en las salas de cine, entre ellos, Frank Grillo.
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Y es que las participaciones que los actores tienen en estas películas hacen que alcancen una popularidad debido a que el Universo Marvel tiene millones de seguidores en todo el mundo.
Por esta razón, el actor Frank Grillo no quiere regresar a las producciones de superhéroes. Recordando un poco, Frank entró al Universo Marvel para la cinta de Capitán América: The Winter Soldier interpretando el papel de Brock Rumlow posteriormente tuvo otra participación en Capitán América: Civil War con el papel de Crossbones.
Aunque uno de sus grandes deseos como profesional era participar interpretando a The Punisher antes que Jon Bernthal se anunciara en la plataforma de streaming más popular.
A través de una entrevista que le realizaron, Frank Grillo dejó en claro que no quiere regresar a las producciones de superhéroes debido que está enfocado en otros proyectos.
Eso no está en mi trayectoria ahora. Ya no es a donde me lleva mi vida, y mi amigo Jonny Bernthal hizo un trabajo increíble. Mi vida y lo que quiero hacer es muy diferente ahora y creo que estoy superando todo ese tipo de cosas de Marvel y superhéroes
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Actualmente Frank Grillo se encuentra trabajando junto al director Joe Carnahan, ya que están produciendo algunas cosas de acción e incluso mencionó que algunas de estas producciones son para una plataforma de streaming.