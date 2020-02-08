Kim Kardashian enciende las redes sociales con candente foto en Instagram donde aparece en lencería.

Como ya es tradición, Kim Kardashian nuevamente sorprendió en su cuenta de Instagram con una foto en donde se muestra muy sensual. La protagonista de 'Keeping Up With The Kardashians' se deja ver en su intimidad.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a lasd 17:30 por Azteca 7.

En la foto Kim Kardashian se deja ver con una pequeña lencería de color negro, con la que sin duda luce su busto y sus pronunciadas caderas.

Te puede interesar: Danna Paola, crítica de La Academia, pone en primer lugar su nuevo sencillo 'Sodio', y 'Mala Fama' sigue en los primeros puestos

Con esta foto Kim Kardashian, ha logrado que sus miles de fans enloquecieran, pues si bien no es la primera ocasión en que la modelo luce tan sexy, es evidente que la lencería que usó la hacer ver muy sensual.

También te puede interesar:Mariana Seoane defiende a Ninel Conde de los memes y críticas que ha recibido sobre su aspecto físico.

En la foto Kim Kardashian, se muestra de rodillas en su clóset, en donde la famosa aprovechó para promocionar su línea de lencería ‘Skins’, asegurando que sería el mejor regalo para el 14 de febrero.

Kim Kardashian, de inmediato alcanzó miles de comentarios de sus más de 157 millones de seguidores en Instagram donde siempre delita a sus fans.