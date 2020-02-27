Kim Kardashian compartió una foto mientras dejó a North West en la escuela y las redes sociales enloquecieron.

Kim Kardashian es un de las madres más consentidoras, pues a través de su cuenta de Instagram publica constantemente los tiernos momentos que tiene junto a su hija, North West. En esta ocasión, la celebridad de 39 años aprovechó para compartir una foto cuando dejó a su pequeña en la escuela: “Entrega a la escuela”, escribió.

En la imagen, la estrella de Keeping Up With The Kardashians, mandó un beso a la cámara, mientras North lanzó una sonrisa. Esta última portó su uniforme escolar e inmediatamente recibió los comentarios positivos de los usuarios: "Adorable", "Esto es muy hermoso", "Crece muy rápido".

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La foto se convirtió en una de las más tiernas que subió la empresaria a su cuenta de Instagram, pues dejó ver su lado maternal a flor de piel. El retrato alcanzó más de 2 millones de 'me gusta' en tan solo unas horas, pues por un momento Kim se olvidó del glamour para sacar su lado más hogareño.

No es la primera vez que la modelo presumió a su familia, pues constantemente nos enternece con fotos de Saint, Chicago, Psalm y por supuesto, la pequeña North.

El post fue publicado tras el drama que vivió junto a Kourtney, pues en el tráiler de la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians se les vio a las hermanas discutir hasta llegar a los golpes. La serie comienza el próximo 26 de marzo, así que los usuarios ya esperan entusiasmados por saber a detalle sobre el pleito de la familia.

Al parecer, el pleito se dio después de que Kourtney reveló que desea tener una vida alejada de los reflectores, pues consideró que sus hijas están creciendo y comienzan a afectarles los comentarios de la prensa. Todo apuntó a que Kim no estuvo conforme con la decisión, pues incluso se habló de una demanda entre la familia.

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