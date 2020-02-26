VIDEO: BTS en el Carpool Karaoke de The Late Late Show convierten a James Corden en el octavo idol de la banda.

Por fin se dio a conocer cómo fue que la pasaron los chicos de BTS en el Carpool Karaoke al lado de James Corden, en una de las secciones más famosas del programa The Late Late Show. Más de 16 minutos bastaron para conocer un poco más de nuestros idols favoritos y disfrutar de sus pasos de baile.

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Durante el recorrido, RM se encargó de ser el que hablara con James y le tradujera al resto de sus compañeros la conversación; en algún momento Jin bromeó con que no entendía nada y que soló reiría para que pareciera que estaba dentro de la conversación.

Fuimos testigos una vez más de que todos cuentan con una increíble voz, pues a pesar de no estar en un escenario, los ídolos no dudaron en sacar su gran talento. Sin lugar a duda, Jungkook nos impresionó con sus increíbles agudos.

Cantaron algunas canciones de Bruno Mars, Post Malone e incluso… ON, su nuevo éxito y que nos ha hecho bailar desde que se estrenó; no obstante, James Corden fue invitado para formar parte de la banda surcoreana y se ha convertido en el octavo miembro.

Para terminar de pasar la audición, se le pidió hacer una prueba de baile, en donde los (ahora ocho) integrantes asistieron a una academia de baile. V, Jungkook, Jin, RM, Jimin, Suga, J Hope y el nuevo miembro, James Corden, sacaron sus mejores pasos.

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James ya tiene un nuevo apodo impuesto por Jimin, y este ha sido Papá Mochi, pues salió a la plática que ChimChim es apodado Mochi, ya que sus mejillas se parecen a la tarta de arroz japonesa. El ARMY ha mostrado su emoción por verlos participar en esta divertida sección. Al final, Jimin les puso una parte de la coreografía que se ve en el video oficial de ON.



¿Qué piensa el ARMY de que Corden sea el nuevo miembro de BTS?

