Filtran el nuevo sencillo de la cantante Lady Gaga y causa furor en redes sociales.

Lady Gaga volvió a ser tendencia en redes sociales y no precisamente por un escándalo, sino por la filtración de una canción que pinta para ser su nuevo éxito dentro de su carrera musical. De acuerdo con lo que se menciona en redes sociales, este se llama Stupid Love y hasta el momento ha sido bien aceptada.

Stupid Love podría ser el primer sencillo de su nuevo álbum, que posiblemente puede llamarse Adele, según lo mencionó la propia Gaga durante una entrevista que dio hace meses, en la cual además mencionó que estaba preparando nuevo material para el deleite de sus fans, los Little Monster.

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Hasta el momento, ni Lady Gaga ni su equipo de producción han mencionado nada al respecto; sin embargo, se han comenzado a dar de baja los videos en donde se escucha la nueva canción, debido a una denuncia por derechos de autor. Pero por la gran viralización que se creó en redes, ya ha sido escuchado por miles de fans.

Asimismo, algunos Little Monsters han mencionado que la letra ha sido una de las mejores a comparación de su sencillo Applause que, para muchos, no fue de gran nivel a comparación de sus demás letras que se han posicionado en las grandes listas de la música.

Yo sé que es solo una filtración y puede ser que el resultado final cambie pero ya amo esta canción #StupidLove @ladygaga 🕺 pic.twitter.com/NWyUsrX1Tz — Rudy Angel (@rudyjangel) January 21, 2020

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