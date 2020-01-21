FOTOS: 10 parejas románticas con las que salió Brad Pitt que seguramente no recordabas.

Después de la tierna mirada que Jennifer Aniston le lanzó a Brad Pitt en la entrega de los Golden Globes 2020, es imposible no preguntarnos quiénes son otras de las celebridades que se enamoraron del famoso. Estas son algunas de las ex parejas de Pitt que seguro no conocías:

1.- Shalane McCall

En lo ochentas, Brad salió con la estrella de la serie Dallas, quienes se conocieron en el foro del programa.

2.- Jill Schoelen

La cantante estadounidense y actriz de Cutting Class mantuvo una relación con Pitt, fuertes rumores aseguraban que estaban comprometidos.

3.-Christina Applegate

En 1989,Christina y el actor fueron vistos en la entrega de los MTV Movie Awards, donde la prensa confirmó su relación.

4.- E.G. Daily

El productor de cine se caracterizó por sus amores fugaces, y prueba de lo anterior elo fue el breve romance que tuvo con la cantante pop.

5.-Juliette Lewis

Uno de sus noviazgos más duraderos fue con la actriz estadounidense Juliette Lewis, quien protagonizó el filme Too Young To Die. Estuvieron juntos de 1989 a 1993.

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6.-Gwyneth Paltrow

En los noventas, el actor sostuvo una relación con la actriz de Shakespeare Apasionado, con quien se comprometió; sin embargo, siete meses después se anunció su ruptura.

7.-Claire Forlani

En 1998 mantuvo un romance con su compañera de la película Meet Joe Black, a quien conoció durante el rodaje del filme.

8.-Demi Moore

La protagonista de Ghost: La sombra del amo mantuvo una corta relación con Brad en 1998, ambos fueron vistos varias veces en entrega de premios.

9.-Angelina Jolie

Duraron 11 años estuvieron juntos; sin embargo, se separaron por diferencias entre la pareja a pesar de tener 6 hijos juntos.

10.- Jennifer Aniston

La ex actriz de Friends fue la primera esposa de Brad, cuya relación resultó catalogada como ‘la pareja ideal’ por parte de la prensa. El romance acabó en 2005, tras casi 7 años de relación y la infidelidad con Angelina Jolie.

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