Estos son los looks de Shakira que más han impactado a sus fans, a propósito del estreno de su nuevo sencillo de reguetón.

Shakira lanzó este lunes su nuevo tema Me gusta, una producción de reguetón en la que colabora con el puertorriqueño Anuel AA y, con ello, también deleitó a sus fans con un nuevo cambio de look que ha sido comentado por sus seguidores.

Para estrenar este sencillo Shakira eligió un look que sorprendió mucho a sus fans, pues en esta ocasión dejó atrás su melena rubia y ondulada para lucir un tono más castaño y lacio.

La colombiana compartió en su cuenta de Instagram la imagen promocional que también se ha convertido en su nueva foto de perfil, misma que le ha valido infinidad de comentarios.

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Sin embargo, no es la primera vez que Shakira capta la atención de sus fans con un cambio de look tan radical, pues la artista ha pasado por varias transformaciones que sus fans han disfrutado.

Aquí te presentamos algunos cambios de imagen que ha tenido Shakira:

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