Margot Robbie revela que sufre el ‘Síndrome del Impostor’. Descubre en qué consiste este trastorno.

La actriz Margot Robbie hizo una confesión a la revista Glamour UK, revelando lo difícil que es para una mujer ser tomada en serio en la industria del cine, pues enfrenta el Síndrome del Impostor.

Robbie se encuentra nominada a los Oscar 2020 como Mejor Actriz de Reparto, por la cinta El Escándalo; en la citada entrevista mencionó lo complicado que es como mujer intervenir en los temas de producción.

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La intérprete de Harley Quinn confesó que padece el Síndrome del Impostor, el cual consiste en que la persona afectada, a pesar de los logros conseguidos y el trabajo duro, se sigue sintiendo que no está a la altura.

A veces, sigo teniéndolo y creo que todo el mundo se dará cuenta. ‘¿Cómo has llegado aquí? ¿Crees que eres lo suficientemente buena para esto? ¿Quién te ha dejado entrar?’

Margot Robbie dijo que ella es su mayor crítica, pues es exigente consigo misma.

No creo que haya una sola cosa que me hiciese pensar, ‘Lo he hecho’. Siempre pienso, ‘Has empezado a hacerlo pero después te has equivocado, así que la próxima vez lo harás diferente’

Sin embargo, el mayor demonio que Robbie enfrenta en la industria es el sexismo. Un ejemplo de ello es su labor como productora de Birds Of Prey.

La gente lo tiene interiorizado; aunque seas tú la que toma las decisiones, se dirigen al hombre mayor que tienen más cerca y le preguntan a él. Es algo inherente que todo el mundo lleva en su ADN

Margot Robbie mencionó que el constructo social con el que ha crecido fue el machismo; sin embargo, le alegra que muchas personas sean conscientes de la desigualdad y quieran luchar por erradicar este tipo de acciones.

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