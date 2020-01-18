Descubre a los actores de cine y televisión que han muerto mientras grababan sus escenas.

La comunidad artística de México se conmocionó ante la noticia sobre la muerte de los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, mientras realizaban una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad.

Sin embargo, no ha sido la primera vez que este tipo de accidentes ocurren mientras se filma alguna escena. A continuación te presentamos otros casos sonados.

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LUTO: Mueren dos actores al caer de un puente durante ensayos de la serie ‘Sin miedo a la verdad’.

Brandon Lee actor que murió en la cinta El Cuervo.

Brandon Lee murió en 1993 durante la grabación de una escena, pues consistía en descubrir a unos criminales mientras golpeaban a su esposa. Sin embargo, el actor Michael Massee tenía que dispararle, la bala que debía ser de fogueo resultó ser verdadera.

Serie Titans, Warren Appleby muere en accidente de efectos especiales.

El coordinador de efectos especiales murió cuando realizaba un ensayo desde un auto que debía volcarse. La segunda temporada de Titans tuvo que suspender sus grabaciones.

El Señor de los Cielos

Dos actores, quienes eran dobles, sufrieron un grave accidente cuando un helicóptero, donde tenían que hacer las escenas, perdió el control e hizo que cayeran. Uno quedó en coma y otro resultó con fracturas en las piernas.

Rápido y Furioso 9 y Triple X

El doble del actor Vin Diesel, Harry O’ Connor, estaba realizando una peligrosa escena de acción de la cinta Triple X, pero una de las cuerdas se soltó y le ocasionó la muerte.

Otro accidente ocurrió en las grabaciones de la película Rápido y Furioso 9 donde el doble de Diesel, Joe Watts, cayó desde una altura de nueve metros cuando se rompió un cable de seguridad que lo sostenía. El golpe en su cabeza lo dejó en coma inducido.

Antonio Velasco

El actor mexicano Flavio Peniche se encontraba grabando la escena en donde interpretó a un hombre que no recibía el pago que exigía, así que tenía que disparar al deudor dos veces en el pecho.

Sin embargo, el arma que debía usar era de balas verdaderas y lastimó a Antonio Velasco, ocasionando así su muerte.

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Ellos eran los actores de ‘Sin Miedo A La Verdad’ que murieron durante las grabaciones de una escena.

