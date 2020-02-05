Noel Gallagher desmiente a su hermano menor Liam, asegura que nunca hubo oferta para reunir al grupo Oasis.

Noel Gallagher ha recurrido a su cuenta oficial de Twitter, en donde desmiente a su hermano menor, Liam Gallagher. En el post él deja muy en claro que jamás existió una oferta en la que se les ofrecía 100 millones de libras para reunir a la exbanda en un tour.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Dentro del tuit, quiso recordar la pelea que ha existido por muchos años entre ellos. Desde la década de los noventas, los Gallagher han protagonizado una serie de comentarios que cada uno de ellos ha hecho hacía el otro.

Los fans han expresado su emoción, esto después de que Liam, quien fue el vocalista de Oasis y que lanzó su segundo sencillo en el mes de septiembre del 2019; anunció el pasado 3 de febrero en Twitter, un posible retorno musical de la banda originaria de Manchester. Sin embargo, comentó que Noel rechazó la oferta millonaria.

Te puede interesar: Disney podría considerar a Margot Robbie para ser interpretar a 'Campanita' en live action de Peter Pan.

Nos han ofrecido 100 millones de libras para una gira que aún no es suficiente para el alma codiciosa.

Después de casi un día, Noel salió a dar su versión, y de manera directa lanzó un tuit en el que asegura que él no se ha enterado de ninguna oferta.

Para quien sea que haya sido golpeado: no estoy al tanto de ninguna oferta de nadie por cualquier cantidad de dinero para reformar el legendario grupo de Rock’n’Roll mancuniano, Oasis

Noel Gallagher aprovechó el momento para hacer una crítica en contra de su hermano menor, pues está consciente de que es alguien más el que tiene un sencillo por promocionar y que seguramente de ahí se generó la confusión.

También te puede interesar: Jessica Simpson habla sobre sus relaciones y adiciones sin censura en su nuevo libro ‘Open Book’.

Ambos se han enfocado en sus carreras en solitario, por lo que toda la idea de que Oasis se reúna, parece ser una idea muy lejana y poco probable.

