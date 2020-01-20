Rihanna olvida al empresario Hassan Jameel, su novio multimillonario, con el exnovio de Kendall Jenner.

En diciembre, Rihanna terminó su relación de noviazgo con Hassan Jameel, un empresario multimillonario con quien estuvo tres años.

Tan solo un mes después, la intérprete de 'Diamonds' y 'Umbrella' asistió al Yams Day 2020 junto a A$AP Rocky, la expareja de la socialité Kendall Jenner.

De acuerdo con informes de medios estadounidenses, Rihanna y A$AP Rocky asistieron juntos al concierto para recordar al fallecido A$AP Yams (Steven Rodríguez) fundador del colectivo A$AP Mob, muerto en 2015 de una sobredosis.

Te puede interesar:

FOTOS: Echa un vistazo a la nueva colección de lencería de Rihanna que preparó para este San Valentín.

Mientras Rocky subía al escenario, Rihanna lo esperó de pie entre los asistentes, donde coincidió con su exnovio Drake durante el concierto tributo de hip-hop.

Lil Yachty, 2 Chainz, Bun B, Jim Jones y Tyler, el Creador homenajearon también a otras estrellas fallecidas como Mac Miller, XXXTentacion, Nipsey Hussle y Juice WRLD.

Se rumora que Rihanna, al separarse de Hassan Jameel, comenzó a salir con A$AP Rocky. Su primera aparición juntos fue en la alfombra roja en los British Fashion Awards, en el Royal Albert Hall de Londres en diciembre.

Después, apoyó a Rocky en su concierto en el Ericsson Globe en Suecia y, según los medios de comunicación locales, tuvieron una cena romántica en Londres más tarde en el mismo mes.

También te puede interesar:

FOTO: Rihanna posa con algunos modelos de su sexy línea de lencería para San Valentín en sus redes sociales.

