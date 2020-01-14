FOTO: Rihanna posa con algunos modelos de su sexy línea de lencería para San Valentín en sus redes sociales.

Rihanna se ha alejado un poco de los escenarios para explotar su faceta de empresaria con su sexy línea de lencería cuya edición de San Valentín cuenta con modelos en colores negro, rojo y blanco.

En una atrevida sesión de fotos, Rihanna posó en lencería roja con la que invita a celebrar el mes del amor con brillos y transparencias, que combina para dar un look candente usando medias con liguero y tacones.

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La nueva colección de Savage x Fenty by Rihanna cuenta con modelos que van desde el baby doll hasta los coordinados de bra y tangas de hilo dental que invitan al erotismo.

Su línea de ropa íntima no discrimina a ninguna mujer, pues contempla a las mujeres curvy con tallas plus size.

Los fans de Rihanna aprovecharon las fotos compartidas por la cantante para pedirle su regreso a la música y un nuevo disco.

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