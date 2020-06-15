Conoce la nuevas reglas que tienen los Premios Oscar para las películas que buscan una nominación.

Las películas que busquen una nominación en los Premios Óscar deberán cumplir con una serie de nuevas reglas con el objetivo de tener mayor diversidad en la premiación.

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La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, hace poco, anunció que tomará en consideración las películas que por la pandemia del coronavirus no se estrenaron en la pantalla de los cines, por lo que para la edición 2022 habrá diez nominadas a esta categoría que es la más importante de la ceremonia: Mejor Película.

Ahora, La Academia ha confirmado que implementará nuevas reglas para las producciones que busquen obtener una nominación, pues deberán incluir ciertos aspectos para que sean tomadas en cuenta.

Esto tiene como objetivo obtener mayor diversidad en la ceremonia que premia a lo mejor del séptimo arte. Se menciona que se formará un grupo para desarrollar guías sobre la inclusión y diversidad que deberán de ser cumplidas por todos los cineastas para que el film sea seleccionado.

Esto llega luego de las críticas por parte de los fans y de propias producciones que no han sido consideradas, por lo cual, La Academia trabajará con el Sindicato de Productores de Estados Unidos, que creará un grupo de líderes de la industria que desarrolle para el mes de julio "estándares de representación e inclusión" para ser elegibles para los Oscar y que "incentiven las prácticas de contratación justas dentro y fuera de la pantalla". Estas reglas no aplican para las películas que aspiren al Oscar 2021.

Cabe mencionar los comentarios negativos que recibió La Academia en el 2015 con etiqueta #OscarsSoWhite en protesta porque los candidatos eran blancos.

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