Referencia en Google anunciaría que el director Seymour Skinner volvería a aparecer en ‘Los Simpson’.

Sin duda, 'Los Simpson' es una de las series animadas más longevas y exitosas de la televisión en casi todo el mundo, razón por la que muchos de sus fanáticos buscan tener nuevas noticias de sus personajes y de sus historias a cada momento, hecho que los ha hecho recurrir sitios como el buscador Google con la esperanza de saber alguna novedad.

Ante este interés de los amantes de la familia amarilla, el popular buscador de internet ha hecho una última referencia que va orientada hacia uno de los personajes recurrentes del programa creado por Matt Groening.

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Aunque algunos medios especializados en estos temas señalan que se podría tratar de una más de las bromas que Google hace a los fanáticos de la cultura pop, muchos ya se frotan las manos para poder ver de nuevo al personaje en cuestión.

Se trata del director Seymour Skinner, quien podría aparecer de nuevo en un capítulo de la serio protagonizada por Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie Simpson.

Recordemos que la serie ha concluido su temporada 31 y ya ha sido renovada para que podamos ver su temporada 32, la cual se ha informado, probablemente consistirá en otros 22 episodios.

Es por ello, que la referencia de Seymour Skinner de 'Los Simpson' en Google podría ser la pista de uno de los episodios en un futuro dentro de la nueva temporada.

Para poder ver dicha referencia, los usuarios deben de ir a Google y hacer la búsqueda "personajes de los Simpson", tal acción, los llevará a una larga fila de residentes de Springfield, incluyendo al director Seymour Skinner.

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Debajo de cada personaje aparece el nombre del actor que le da la voz, y mientras que el director Skinner normal aparece en la foto, el actor acreditado es Martin Sheen, quien entró en acción cuando el personaje llega a la ciudad para reclamar la vida que le corresponde por derecho, luego de que se descubriera que el Seymour Skinner que se había conocido siempre era un impostor.