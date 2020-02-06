¿Comienzan los problemas? El Príncipe Harry regresaría a Londres pero sin Meghan Markle y Archie.

Una fuente allegada a la Realeza Británica confesó que el Príncipe Harry podría estar arrepentido de haber dejado el Reino Unido e irse a vivir Canadá. Al parecer, ahora el esposo de Meghan Markle busca volver a Londres, aunque signifique vivir lejos de su hijo, Archie.

El amigo de los Duques de Sussex afirmó que Harry se encuentra "muy arrepentido" por tomar la decisión de alejarse de la realeza.

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Al parecer, cuando el Príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su voluntad de iniciar una vida independiente, su cuñada Kate Middleton intentó convencerlos de regresar y tomar su posición como royals seniors de The Firm. Sin embargo, no tuvo éxito en ese momento.

¿Problemas entre Harry y Meghan Markle?

Luego de que iniciaran su vida en Canadá, el Príncipe Harry piensa en regresar junto a su abuela, la Reina Isabel II, pues se "muestra arrepentido". Aseguran que podría deja a Meghan Markle y Archie en Canadá, pues la exactriz no quiere regresar a la realeza.

La fuente dio estas revelaciones, pero no detalló cuál será la decisión del hijo menor de Lady Di. Sin embargo, dijo que desde que se mudó a Canadá está muy activo en el grupo de WhatsApp que crearon hace años y ahí muestra su arrepentimiento.

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