¿Rammstein agota sus boletos? Fans se quejan de problemas para adquirir entradas y acusan reventa.

Los fans de Rammstein han usado las redes sociales para quejarse de los problemas para adquirir sus boletos preferenciales y acusan reventa de los mismos a precios elevados.

En Twitter, Rammstein se volvió tendencia debido a que los fans acusaron horas de espera intentando comprar las entradas a través de la página de Ticketmaster, sin poder encontrar boletos disponibles.

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Ticketmaster lo volvió a hacer, vendió los boletos a la reventa para el show de rammstein, casualmente preventa iniciaba 11.00am y a las 11.01am todo agotado @Profeco sería bueno que inspeccionaran a esta compañía. — Dr.Alberto Takahashi (@Aleontak) January 23, 2020

Desde el 22 de enero comenzó la venta para los fans que tienen suscripción a la página de venta LIFAD, y para los fans que están suscritos al newsletter de la página oficial de la banda.

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Este jueves inició la venta a través del código de Spotify, así como para los cuentahabientes de Citibanamex. Sin embargo, desde ayer los fans reportaban problemas para hacer su compra.

Estuve desde las 11 en punto refrescando la página @Ticketmaster_Me para preventa banamex y no aparecía la opción, hasta 20 min después y ya no había!! Pero eso sí en Stubhub los están re vendiendo super caros! Atención @Profeco #rammstein — magi.co (@magii_co) January 23, 2020

Por otra parte, los fans también señalan que en la página de reventa de StubHub es donde hay más boletos disponibles, pero los seguidores se quejan porque el precio es más elevado que los que ofrece Ticketmaster.

Hasta el momento, ni la empresa ni la página oficial de Rammstein han reportado que hayan agotado las entradas.

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