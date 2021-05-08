En el primer trimestre de 2021, con respecto al mismo periodo de 2018, se redujo 55% el robo a vehículos; bajó 54.9% el robo a negocios; disminuyó 46.1% el robo a personas; el robo a cuenta habiente bajó 59.3%; el robo a casa habitación menos 53%; robo a bancos 75%; robo a vehículo de carga pesada 63.0%; y 33.2% en robo a motocicletas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia en delitos patrimoniales bajó 51.7% en el estado de Jalisco en el primer trimestre de 2021 con respecto al primer trimestre de 2018, informó hoy el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Asimismo, la incidencia delictiva total bajó en el mismo periodo un 27.4%, precisan las cifras mensuales del informe en materia de seguridad que emite cada mes el Gobierno de Jalisco.

Luego de la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, el mandatario mencionó que, según datos del Sistema Nacional de Seguridad, en el primer trimestre de 2021, con respecto al mismo período de 2018, se redujeron 55% el robo a vehículos; bajó 54.9% el robo a negocios; se redujo el 46.1% el robo a personas; el robo a cuenta habiente bajó 59.3%; el robo a casa habitación bajó 53%; robo a bancos 75%; robo a vehículo de carga pesada 63.0%; y 33.2% en robo a motocicletas.

En lo que respecta a homicidio dolosos, precisó que las cifra están por encima que en el primer trimestre de 2018, con un 23% al contabilizar 594; además, como agenda prioritaria del Gabinete de Seguridad se han localizado a 74 víctimas en fosas clandestinas. El Gobernador reiteró que se mantendrá el criterio de seguir buscando a las personas desaparecidas, aunque haya incremento en las cifras respecto a años pasados.

Añadió que se trabaja en el combate de la agenda contra la violencia de género, en el que se registran lamentablemente 13 casos de feminicidios, el 0% de incremento en la misma variación con el primer trimestre de 2018. En lo que corresponde a lesiones dolosas se registra una reducción del 20.8% en el comparativo del mismo periodo.

En el informe se identifica que en el delito de violencia familiar aumentó un 33.1% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo período en 2018, tema en el que dijo, se tiene el compromiso de asumir la responsabilidad tanto del gobierno como al interior de los hogares.

Agregó que previo al anuncio se le rindió el informe de los resultados positivos del operativo de semana Santa y Pascua; además de que se trabajó en el avance de la reorganización de los estados de fuerza, tanto local como nacional y las intervenciones a las policías municipales que será comunicado por el Gabinete de Seguridad.

