Te revelamos el castigo que la Reina Isabel II de Inglaterra le otorgó a Meghan Markle y al Príncipe Harry.

Tras dejar la corona real británica, Meghan Markle y el Príncipe Harry planean mudarse a Canadá para independizarse financieramente. No a todos les causó felicidad el acontecimiento, pues la Reina Isabel II ya cuenta con un castigo para los exduques de Sussex.

Meghan y el Príncipe Harry ya no podrán usar la marca, Royal Sussex, según un comunicado que estipuló la prohibición del nombre para usos comerciales y filántropos.

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La pareja tiene contratos con empresas que ocupan el nombre para comercializar productos, por lo tanto, perderán miles de libras esterlinas.

La iniciativa entrará en vigor el próximo 21 de marzo, sin embargo, la pareja no se ha pronunciado al respecto. No es el primer castigo de la Monarca, pues previamente les quitó el puesto de Sus Altezas Reales y les prohibió representarla.

El Palacio de Buckingham emitió un comunicado el pasado 13 de enero donde anunció el supuesto acuerdo al que la familia real llegó:

Mi familia tuvo discusiones muy constructivas sobre el futuro de mi nieto y su familia. Mi familia y yo apoyamos completamente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como familia joven. Si bien hubiéramos preferido que siguieran siendo miembros de la familia real que trabajan a tiempo completo, respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente como familia sin dejar de ser una parte valiosa de mi familia

Harry y Meghan han dejado en claro que no quieren depender de fondos públicos en sus nuevas vidas. Por lo tanto, se acordó que habrá un período de transición en el que los Sussex pasarán tiempo en Canadá y el Reino Unido

Estas fueron las palabras en el comunicado publicado después de una reunión entre la Reina Isabel II de Inglaterra con el Príncipe Carlos, el Príncipe William, el Príncipe Harry y Meghan Markle, quien se unió a la conversación a través de una llamada telefónica desde Canadá.

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