VIDEO: Rick Cosnett, actor de ‘The Flash’, habla por primera vez de su homosexualidad en Instagram.

A través de redes sociales, Rick Cosnett habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales, ya que se declaró homosexual. El actor de The Flash utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video con un emotivo mensaje.

“Solo yo. Hola. Hola a todos. Pausa dramática. Soy gay”

Te puede interesar:

FOTO: Courteney Cox se disfraza de Jennifer Aniston para felicitarla por su cumpleaños y los fans enloquecen.

La publicación del actor de 36 años de edad fue muy comentada por sus fans, ya que ha cobrado fama tras aparecer en producciones de cine y televisión; por ejemplo, interpretó a Greg Small en East West 101, Eddie Thawne en Flash y el Dr. Wes Maxfield en The Vampire Diaries.

En su video también comentó lo siguiente:

Solo quería que todos lo supieran porque me he prometido a mí mismo vivir mi verdad todos los días y, a veces, es algo muy difícil de hacer cuando tienes todas estas cosas subconscientes que ni siquiera sabes desde la infancia y sociedad y solo de la vida. La mayoría de ustedes probablemente ya lo sabían de todos modos [...] Eso es todo lo que quería decir

Rick Cosnett es un actor australiano que se encuentra en constante comunicación con sus seguidores, pues ha logrado superar los 270 mil fans de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Hello Una publicación compartida por Rick Cosnett (@rickcosnett) el 13 de Feb de 2020 a las 3:24 PST

En cuestión de horas el video ha logrado más de 1.800 comentarios de apoyo al actor tras declararse gay. Incluso, sus compañeros de The Flash como Candice Patton o Danielle Panabaker, entre otros, ya le han mostrado su apoyo en los comentarios de la publicación.

El actor australiano interpreta a un detective en The Flash que forma parte de la policía de Central City y es uno de los aliados del superhéroe y su equipo. Además tiene una curiosa relación con el profesor Zoom, la cual es pieza clave en la historia del personaje.

También te puede interesar:

FOTOS: Miley Cyrus es fan del look braless en Nueva York y sorprende en la pasarela de Marc Jacobs.