El cantante Ricky Martin anuncia que abrirá escuelas para niños después de los fuertes sismos en Puerto Rico.

Ricky Martin se ha considerado como uno de los famosos que luchan por igualdad y una buena calidad de vida, especialmente en su natal Puerto Rico; donde hace unas semanas vivieron fuertes sismos que arrasó con el país. Por esto, el cantante anunció que creará escuelas para los niños.

El cantante puertorriqueño siempre se ha mostrado como un activista, es así que ha participado en varias campañas sociales de todo tiempo, pero eso no ha sido todo, también tiene su propia fundación social que lleva su nombre artístico.

Por medio de ésta ha implementado varias medidas que favorecen a los pobladores de su país, pues genera actividades, tal como la construcción de casas para quienes se han visto afectados por los desatres naturales que han pasado, así como la impartición de pláticas para erradicar diversos problemas, por ejemplo, la trata de personas.

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En relación a esto, hace unas semanas, Puerto Rico vivió algunos sismos de gran magnitud, los cuales terminaron con algunas contrucciones como casas, edificios de todo tipo, incluso, escuelas.

Ante tal afectación, el cantante Ricky Martin optó por crear una medida que ayude a los niños de su país; a través del programa Salón Abierto se construirán escuelas.

Se trata de un modelo educativo para que los menores de edad continúen con sus estudios de manera segura y con toda libertad:

Somos agentes facilitadores del acceso a uno de los derechos humanos más fundamentales: la educación. Los menores de edad deben sentirse seguros a la hora de aprender. Trabajamos día a día para que puedan desarrollarse en un entorno inclusivo de libertad, equidad y paz

Esta herramienta comenzará a ofrecer sus servicios la próxima semana en una área del parque Doris Vivaldi del pueblo de Yauco, un lugar ubicado en la zona suroeste de Puerto Rico.

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