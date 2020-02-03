VIDEO: ¿Escuchaste la canción de los comentaristas de Tv Azteca? Aquí te contamos todo. ¡Te va a encantar!

¿Qué hubiera sido del Super Bowl sin la presencia de los comentaristas de Azteca? Sin duda, el toque que suelen distinguirlos nos hubiera hecho falta en toda la transmisión del enfrentamiento entre San Francisco y Kansas City.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Los expertos en deporte hicieron una canción para el Ritual de la NFL, haciendo de esta melodía, una de las canciones que ahora será parte de las memorias del Super Bowl LIV. En la letra se puede apreciar que ellos llegaron a Miami para convertirlo en territorio Azteca.

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Ellos aclaran que fueron para llevar el partido hasta la comodidad de tu casa, sin importar los kilómetros, ya que iban con la mente de darte todos los detalles que se vivieron en el enfrentamiento de este juego número 54.

En el video se observa la participación de Inés Sainz, Enrique Garay, Coach Castillo, Eduardo Ruiz, Facundo, entre otros.

Haciendo una divertida interpretación en la que recalcan su participación como expertos en el tema del fútbol americano.

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Definitivamente, lograron hacer una gran cobertura para todos los seguidores del deporte, y los cuales, recurrieron a los canales de Azteca para disfrutar del tan esperado partido.

Nos es difícil imaginar este tipo de eventos deportivos sin los comentarios de todos nuestros experimentados en el tema.

¡Mira el video!



¿Qué te pareció el video y la canción?