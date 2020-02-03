El Super Bowl LIV se está viviendo con toda la pasión y con los mejores memes que se han compartido en redes sociales.

Hace unos momentos se dio por iniciado uno de los momentos deportivos más importantes del año, con esto, millones de aficionados se han dado lugar en distintos lugares para presenciar el Super Bowl LIV.

Acompañándolo con deliciosa comida, en amigos y aquellos que han compartido el inicio del partido con memes en distintas redes sociales. Muchos ya se encuentran esperando la aparición de las cantantes, Shakira y Jennifer Lopez en el show de medio tiempo.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Cada uno de los amantes del americano, han sacado su lado más creativo, en el que millones de ellos, de todas partes del mundo han compartido innumerables imágenes que nos han resultado graciosas.

Abordan temas desde aquellos que no logran entender al 100% las reglas de dicho enfrentamiento, los que estuvieron esperando por meses este día y los que están esperando emocionantemente, el show de medio tiempo del Super Bowl 2020.

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A través de las redes sociales más importantes de estos tiempos, miles de fotos han estado dando la vuelta al mundo, mostrándonos de manera graciosa, los sentimientos que son evidentes por la gran final de la temporada de la NFL.

Yo sin saber nada de fútbol americano pero viendo el partido para sacar memes: #SuperBowl pic.twitter.com/Ejih4rAMHa — Don Diego (@diegosincero) February 3, 2020

Un enfrentamiento entre San Francisco y Kansas City; no es una novedad encontrarnos con estas fotos que se han compartido varias veces y que hemos visto que invaden nuestras páginas principales de Facebook, Instagram y Twitter.

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Una vez más, los internautas han roto con Internet al volver en el blanco principal el partido de americano, el cual ha sido parte de la historia del deporte desde hace 54 años.

Por otro lado, Shakira y JLo, son un tema del que muchos han estado hablando, e incluso, algunos ya se han inclinado por alguno de los team al que pertenecen.

Creen que este meme pueda ser la descripción del #SuperBowl con shakira y JLo?? pic.twitter.com/ZV0SJ2hmoi — César (@CaesarZRey) January 30, 2020

¿Cuál ha sido tu favorito?

