La NFL rinde homenaje a Kobe Bryant durante el Super Bowl LIV, al igual que el jugador Richard Sherman.

En el Super Bowl, los jugadores de 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City se desplegaron a lo largo de los 50 metros de ancho que tiene el campo del Hard Rock Stadium.

Formaron dos líneas en la yarda número 24, número del dorsal de Kobe Bryant, para verse de frente y rendir un homenaje al basquetbolista, quien perdió a vida en un trágico accidente el pasado domingo 26 de enero.

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La NFL colocó en dos pantallas gigantes del Hard Rock Stadium, sede del Super Bowl LIV, una foto de Kobe Bryant y su hija de 13 años Gianna, seguido del nombre de las otras víctimas.

Honoring Chris Doleman, Kobe and Gianna Bryant and those who lost their lives in last week's accident.



Visit https://t.co/3KkUT4RsCg to bid on signed items. Proceeds will be donated to the Mamba Sports Academy. pic.twitter.com/3xieXbfN1f — NFL (@NFL) February 2, 2020

Los jugadores de ambos equipos y el público asistente guardaron un minuto de silencio, para honrar a una de las máximas estrellas en la historia de la NBA, junto con Chris Doleman, miembro del Salón de la Fama quien falleció en días pasados.

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Por su parte, Trevis Kelce, jugador de Chiefs de Kansas City colocó su rodilla en el suelo en señal de respeto a las personas fallecidas.

El jugador de los 49ers de San Francisco, compartió en sus redes sociales Emmanuel Sanders, utilizará unos tenis especiales en honor a 'Black Mamba'.Los zapatos tiene un Kobe con una corona, además de los números 8 y 24.

“I’ll do whatever it takes to win. Whether it’s sitting on the bench waiving a towel. Handing out cups of water to my teammates or hitting the game winning shot.” - 🖤 Mamba pic.twitter.com/p1BowN840D — Emmanuel Sanders (@ESanders_10) February 1, 2020

Mientras que Richard Sherman, cornecback de los 49ers de San Francisco llegó al estadio usando la playera de Kobe Bryant con el número 8, que fue el primer dorsal de la exestrella de la NBA.

8 ♾ 24 pic.twitter.com/YK38w9E9sn — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 2, 2020

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