Sylvester Stallone reveló que todo está listo para estrenar un documental sobre su película ‘Rocky’.

El famoso actor Sylvester Stallone ha sorprendido a sus millones de fans al anunciar que volverá a recordar a su mítico personaje que lo llevó a la fama, Rocky, esto por medio de un documental para celebrar el 40 aniversario de su llegada a la pantalla grande.

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La cinta que protagonizó Sylvester Stallone se convirtió en la más taquillera en 1976, año en que llegó al cine; la fama y el gran trabajo que se hicieron la llevó a ganar tres premios Oscar.

El nuevo trabajo del actor tendrá por nombre 40 Years of Rocky: The Birth of Classic, el documental recordará la vida de un joven que nunca se rindió para cumplir sus sueños, al grado de llegar a ser el protagonista de una película.

Durante una entrevista que el actor reveló que se siente muy afortunado de que el mejor amigo que ha tenido es un personaje que se le ocurrió, en donde recuerda las cosas difíciles que tuvo que pasar y que nunca se dio por vencido.

El nuevo proyecto llegará a las plataformas de streaming el próximo 9 de junio, por lo que los fans de la cinta esperan el lanzamiento con muchas ganas. El documental es dirigido por Derek Wayne Johnson, quien aseguró que será una experiencia muy emocionante para los fans.

Sylvester Stallone reveló por medio de su cuenta de Instagram que los estudios Warner Bros se encuentran trabajando en la secuela de la película Él Demoledor, que llegó a la pantalla grande en 1993, de la cual el actor también fue el protagonista.

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Por el mismo medio, el actor reveló que Universal Pictures también esta trabajando en la adaptación de la película Nighthawks para una serie. La cinta de acción se estrenó en 1981.

