Ryan Gosling se postula como uno de los candidatos para darle vida a ‘El Hombre Lobo’ de Universal.

Universal ha apostado por una serie de películas que hablen de aquellos monstruos populares que serán retratados en cintas, pero en la época contemporánea. El Hombre Invisible fue un éxito en taquillas por mezclar la ficción con la realidad y con un poderoso mensaje feminista. En esta ocasión, Ryan Gosling quiere formar parte de estos nuevos filmes con El Hombre Lobo.

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No hay duda de que formar parte de esta nueva faceta de los estudios es una gran oportunidad para varios actores, directores y productores para poder explotar al máximo su talento en este tipo de cintas. Se cree que los ejecutivos han tenido algunas reuniones con posibles directores y pronto se estará conociendo la decisión final.

La idea inicial era contar con los talentos de Gosling en la dirección, convirtiéndose en su segundo proyecto en el que se sentaría a dirigir una película, como en el 2014 con Lost River, pero al final se habría decidido que se quedará dentro de la cinta como actor.

Esta es una gran oportunidad, pues Universal le está dando la oportunidad a los creativos de entrar y ser ellos quienes decidan lo que quieren ver en cada una de las producciones que se estarán realizando.

Dentro de la lista de estos posibles directores se encuentran Paul Feig con Dark Army; Renfield dirigida por Dexter Fletcher y que estará basada en la novela de Drácula de Bram Stoker; La Mujer Invisible con la dirección de Elizabeth Banks o The Bride of Frankenstein, producida por Amy Pascal.

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Una de las cosas que muy pocos sabían, es que Universal tuvo un acercamiento con Dwayne Johnson La Roca para tentarlo con el papel de El Hombre Lobo, pero esto no logró llegar a un acuerdo, por lo que se podría esperar que Ryan Gosling sea quien se encargue de darle vida a este fabuloso monstruo.