‘Misión Imposible 7' reanuda sus grabaciones en septiembre; Tommy Gormley da detalles del esperado filme.

Llegan buenas noticias para los fans de Misión Imposible, pues se reanudan las grabaciones de la película número 7 dirigida por Christopher McQuarrie.

La cinta fue pospuesta debido a la pandemia del Covid-19 y Tommy Gormley, primer asistente de dirección de la película, habló del futuro de la cinta:

Esperamos comenzar a rodar de nuevo en septiembre. Nos quedaban unos días de grabación en Venecia, estábamos en el epicentro de todo cuando estalló la pandemia- así que tuvimos que terminar allí, pese a que nos quedaban apenas cuatro o cinco días más de rodaje

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Detalló que el equipo planea visitar algunos países pendientes; donde se realizarían parte de las grabaciones:

Tenemos pensado rodar entre septiembre y abril o mayo, estamos convencidos de ello

El elenco está conformado por actores de la talla de Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales y Shea Whigham.

Ninguno de los famosos dio a conocer detalles del set de grabación, por lo que aún es una incógnita que pasará con la cinta.

Aunque las grabaciones se atrasaron, la fecha de estreno continúa en marcha, dando lugar al próximo 19 de noviembre de 2021 para que miles de fans disfruten del filme.

Varios conciertos, alfombras rojas y eventos musicales fueron cancelados debido a la contingencia; incluso, no se sabe si la entrega de los Premios Oscar 2021 continúa en marcha.

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