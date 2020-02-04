Roger Waters regresa a México este 2020 como parte de su nueva gira ‘This Is Not A Drill’.

Roger Waters, confirma que regresa a México como parte de su nueva gira para el segundo semestre del año 'This Is Not A Drill'. La presencia en nuestro país del exintegrante de Pink Floyd, será en una única fecha en el Palacio de los Deportes.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero en punto de las 177:30 por Azteca 7.

Su presentación será el próximo 7 de octubre, aunque hasta el momento no se tienen otras fechas confirmadas; sin embargo, los fans lo esperan, pues cada que Roger Waters viene a México es un lleno garantizado.

La preventa para poder adquirir los boletos será a partir del 10 de febrero, por medio de la página Tickmaster y posteriormente en las taquillas del recinto.

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La gira arrancará el 8 de julio en la ciudad de Pittsburgh, y terminará en Texas el 3 de octubre, justo un día antes de las elecciones en Estados Unidos.

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