FOTOS: Donald Trump quiere comprar el cuaderno de la muerte en la nueva entrega del manga ‘Death Note’.

Donald Trump quiere comprar el cuaderno de la muerte en la nueva entrega del manga Death Note, donde el mandatario estadunidense buscará utilizar el misterioso objeto.

La sopresa llegó luego de que los creadores del mítico manga, cuyo último tomo fue publicado en julio de 2006, se reunieran tras 14 años para complacer a sus fans con una nueva historieta.

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La nueva entrega del manga, de 87 páginas y titulada Death Note: Special one-shot, narra las aventuras del estudiante de secundaria Minoru Tanaka, quien posee la libreta mágica que permite matar a cualquier persona cuyo nombre aparezca en sus páginas.

Death Note came back just to call out Donald Trump! 2020 IS WILD 😜 us American WEEBTAKU’z be like pic.twitter.com/MU28Xg5CK0 — Zareena Hybrid (@Furries_R_ppl_2) February 3, 2020

Lo curioso del nuevo manga es que también aparece el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien compra el misterioso cuaderno por un precio astronómico para luego utilizarlo "para la paz mundial".

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No obstante, Trump se ve en problemas pues el creador del cuaderno, el dios de la muerte, Ryuk, añadió una nueva regla que señala que "aquellos que compren o vendan un cuaderno de muerte, también morirán".

"¡Qué estupidez! ¿De verdad? No puedo aceptarlo", responde Trump, asustado, antes de renunciar al peligroso cuaderno.

El nuevo capítulo de Death Note está disponible para leer de forma gratuita en el portal especializado Shueisha.

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