VIDEO: Kim Kardashian revela el tamaño de su refrigerador y se vuelve tendencia.

Después de que usuarios de las redes sociales cuestionaron a Kim Kardashian sobre cómo alimentaba sus hijos, la celebridad estadounidense reveló el tamaño de su refrigerador que al poco tiempo se convirtió tendencia en las redes sociales.

Vi un montón de comentarios de ustedes preguntándome cómo alimento a mis 4 hijos, y ya que están muriendo por saberlo, les presentó un vistazo a mi refrigerador el cual está lleno de frutas y verduras.

el refri de Kim Kardashian tiene más variedad que la tiendita que está por mi casa https://t.co/qyqYFto46B — jezzini (@jezzzini) January 9, 2020

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Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y al poco tiempo el refrigerador de Kim Kardashian fue tendencia en Twitter por comentarios como, “El refri de Kim Kardashian tiene más variedad que la tiendita que está por mi casa”.

El tema no quedó ahí, pues la empresaria continuo el tour en su cuenta de Instagram donde le dió a sus seguidores un vistazo detallado de lo que guarda en su refri.

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