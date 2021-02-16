Se revela el primer póster de Emma Stone como Cruella

Miles de fanáticos no pudieron esconder la emoción que sintieron en el momento en el que el póster oficial de 𝘾𝙧𝙪𝙚𝙡𝙡𝙖, el spin off de un clásico de Disney fuera revelado. En la imagen podemos apreciar a Emma Stone protagonista de otras cintas como 𝐿𝑎 𝐿𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑑, Y 𝑇ℎ𝑒 𝐴𝑚𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑝𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑀𝑎𝑛 caracterizada como una de las villanas más odiadas del mundo.



La publicación fue acompañada de la fecha en la que este filme llegará a los cines. Por si fuera poco, el miércoles 17 de febrero, será revelado el tráiler oficial de este live action. Por otro lado, esta, es una de las películas más esperadas de 2021 con lo poco que se ha podido ver de ella, ¿será que Emma cumpla con las expectativas de los fanáticos?

Cabe recalcar que los live action han marcado una pauta en la oferta de entretenimiento de Disney ya que además, las adaptaciones le han dado otro foco a películas que sin duda varios hemos disfrutado desde hace muchos años.