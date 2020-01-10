Selena Gómez mostró sus sentimientos y contó como superó la depresión que le trajo la atención de los medios de comunicación.

Hace más de un año Selena Gómez ingresó en un estado crítico a un hospital psiquiátrico. Muchos de sus seguidores creyeron la cantante se tardaría en recuperar, sin embargo, afortunadamente esto no ha sido cierto.

Si bien, Selena tuvo estos inconvenientes, ahora es ella quien cuenta como ha podido superar esta adversidad que se le atravesó en su vida. Lo anterior sólo significa que se encuentra lista para crear más éxitos musicales.

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La intérprete de Lose you to love, afirmó que sus problemas de ansiedad empezaron cuando sólo era una adolescente. Sin embargo, también aseguró que tomar antidepresivos fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado en su vida.

“Mi autoestima era muy baja y ya lo había notado. Ahora trabajo en ello constantemente y me ha ayudado hacerme consciente de mi situación, además he encontrado nuevas personas en las que puedo confiar”, declaró Gómez.

La lucha que ha hecho la también actriz ha tenido su reconocimiento, y quedando claro cuando ganó el Premio McLean 2019 por su defensa de la salud mental.

De igual manera, compartió para sus seguidores que buscó el apoyo de los médicos: sólo confiaba en ellos para que le dieran un buen diagnóstico. Aterrada, pero con mucha determinación, se enfrentó a sus propios fantasmas, lográndolos dominar.

Muestra de lo anterior es que Selena lanzará su nuevo álbum de estudio, Rare, que significará un cambio total a su carrera. Las piezas que lo componen se realizaron con las personas en las que ella confía, algo que, según su experiencia, es lo más difícil de lograr.

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