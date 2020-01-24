¿Por qué critican a Shakira y Jennifer Lopez? Póster del Super Bowl genera polémica y aquí te lo explicamos.
En redes sociales, la publicación del póster de Shakira y JLo para promocionar el show de medio tiempo fue muy criticado.
Uno de los mejores momentos del Super Bowl es el show de medio tiempo y la edición de este año será protagonizada por Jennifer Lopez y Shakira. Sin embargo, el póster que lanzaron para promocionar el evento fue muy criticado en redes sociales.
A través de redes sociales, los internautas no dejaron pasar desapercibido un detalle que hizo enojar a los fans de JLo. En la imagen se puede ver a la cantante de On The Flor posar junto a Shakira, pero se puede ver que el balón de futbol americano tapó la pierna de la norteamericana.
Graphic design is my passion pic.twitter.com/smfjxR57VY— Risco (@jrisco) January 23, 2020
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En cuestión de horas, la mala edición se hizo viral y provocó las burlas de los usuarios de redes sociales. Hasta ahora, las cantantes no han respondido a los comentarios, pero compartieron varios videos sobre la preparación de su espectáculo.
Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020.
Así es como se preparan Jennifer Lopez y Shakira para dar uno de los mejores shows de medio tiempo en el Super Bowl, pues es uno de los eventos deportivos más populares en Estados Unidos y en el mundo.
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