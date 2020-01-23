Super Bowl 2020: Shakira se prepara con dieta y ejercicios para su presentación. Su entrenadora revela los detalles.

Shakira ha comenzado a prepararse para su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020, y junto a su entrenadora personal, Anna Kaiser, compartió la dieta y rutina de ejercicio que está siguiendo.

En entrevista con E! News, la preparadora física reveló la dieta y rutina de ejercicios que está llevando la cantante colombiana, para que el día del evento se vea espectacular y luzca un cuerpazo.

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Estamos enfocadas en poco o nada de azúcar y somos bastante estrictas al respecto. No lácteos, comidas balanceadas con muchas verduras y pescado fresco. Tenemos comidas pequeñas cada tres horas porque sus días son muy largos y ella necesita continuar alimentándose

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Anna Kaiser detalló que el desayuno puede ser huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina, luego un licuado, bayas, proteína vegetal, a veces verduras o polvo verde.

La entrenadora dijo que le recomendó a Shakira almorzar pescado y verduras frescas o una ensalada con muchos colores; para la tarde, le sugirió sopa de alcachofas, puerro y berenjenas o zanahoria, y en la cena, también comerá pescado y verduras.

Respecto al ejercicio, Kaiser destacó que consiste en seis días de entrenamiento en los que tonifica, se ejercita con bandas, hace intervalos de baile y clases HIIT o de circuito, según el día.

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