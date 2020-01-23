Super Bowl 2020: Shakira se prepara con dieta y ejercicios para su presentación. Su entrenadora revela los detalles.
Anna Kaiser es la entrenadora personal de la cantante colombiana e hizo pública la dieta con la que actualmente se alimenta Shakira y las rutinas de ejercicios previas al magno show.
Shakira ha comenzado a prepararse para su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020, y junto a su entrenadora personal, Anna Kaiser, compartió la dieta y rutina de ejercicio que está siguiendo.
En entrevista con E! News, la preparadora física reveló la dieta y rutina de ejercicios que está llevando la cantante colombiana, para que el día del evento se vea espectacular y luzca un cuerpazo.
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Estamos enfocadas en poco o nada de azúcar y somos bastante estrictas al respecto. No lácteos, comidas balanceadas con muchas verduras y pescado fresco. Tenemos comidas pequeñas cada tres horas porque sus días son muy largos y ella necesita continuar alimentándose
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Anna Kaiser detalló que el desayuno puede ser huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina, luego un licuado, bayas, proteína vegetal, a veces verduras o polvo verde.
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Here’s a mindfulness tip and life hack that I shared with @shakira this weekend that any of you busy moms/rockstars/business owners can take into your OWN busy life.... ✨ 📱Don’t turn on your phone until AFTER your morning routine!! 👊🏻 Start your day by creating space to be present for what’s important for YOU. For Shak, that’s time with her kids and getting her workout in BEFORE the workday begins without getting distracted by all the emails, texts, calls that come flooding in. There’s a whole day for that and you’ll be happier and more focused if you do what makes you truly happy and grounded before jumping into work. 🔥💪🏻🌟(BONUS! Even hunky husbands have to search for you 😂) . #justgotkaisered #lifehacks #mindfulness #wellness #transformationtuesday #stayfocused #workoutmotivation #trainertalktuesday #fitspo #superbowlprep #dadsonduty
La entrenadora dijo que le recomendó a Shakira almorzar pescado y verduras frescas o una ensalada con muchos colores; para la tarde, le sugirió sopa de alcachofas, puerro y berenjenas o zanahoria, y en la cena, también comerá pescado y verduras.
Respecto al ejercicio, Kaiser destacó que consiste en seis días de entrenamiento en los que tonifica, se ejercita con bandas, hace intervalos de baile y clases HIIT o de circuito, según el día.
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