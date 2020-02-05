Aseguran que Shakira no fue tan enérgica durante el show del Super Bowl porque... ¿está embarazada?

El medio tiempo del Super Bowl ha causado una gran polémica en redes sociales, por la interpretación de las dos latinas protagonistas, Jennifer Lopez y Shakira. Sin embargo, esta última ha despertado algunos rumores sobre un supuesto embarazo.

Algunos internautas mencionaron que JLo fue la cantante que se llevó el show por todas las herramientas que utilizó, tantos sus bailarines, pirotecnia y demás. Mientras que Shakira trató de ser rescatada por su fandom al señalar que también brindó una excelente presentación.

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No obstante, la astróloga Mhoni Vidente mencionó algo que escandalizó a los internautas, pues mencionó que la cantante colombiana tuvo que cuidarse durante este show debido a que está a la espera de su tercer bebé.

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Esta revelación la dijo durante un programa de televisión en el que mencionó algunas predicciones de otras tantas figuras famosas. En tanto, afirmó que en los próximos meses Shakira y Gerard Piqué darán a conocer la noticia.

Si esto resulta verdadero, la cantante y el futbolista serán padres de su tercer hijo, ya que en el 2013 recibieron a su pequeño Milán y en el 2015 a Sasha.

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