VIDEO: Esta es la razón por la que Shakira casi pierde la cabellera momentos antes de su presentación en el Super Bowl 2020.

Después de la espectacular presentación que ofrecieron Jennifer López y Shakira en el medio tiempo del Super Bowl 2020, circulan todo tipo de videos. El más reciente es este donde observamos a la colombiana soplar las velas de su pastel de cumpleaños y quema parte de su cabellera rizada.

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No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

En el video se observan a algunos de sus compañeros corear una canción de cumpleaños, frente al postre que tiene la leyenda Happy Birthday, Shak. Cuando la intérprete de Waka Waka se acerca al pastel, algunos mechones de su cabello resultan flameados.

“Agárrenme el cabello” dice Shakira mientras rápidamente una de las asistentes se acerca a recogerle el cabello. El suceso no fue impedimento para que disfrutara de su cumpleaños número 43, pues horas después subió al escenario del Estadio Sun Life.

Shakira y JLo cantaron un medley con sus más grande éxitos, entre los que destacaron: Hips Don't Lie, Waka-Waka, Whenever Wherever, Get Right y Waiting For Toninght.

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