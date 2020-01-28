FOTOS: Jennifer Lopez y Shakira prometieron un gran show de medio tiempo en el Super Bowl. ¡Así van los ensayos!

Jennifer Lopez y Shakira trabajan duro en los ensayos del show de medio tiempo del Super Bowl LIV. Y ya prometieron un dueto a distancia con Los Tigres Del Norte para darle un toque aún más latino al espectáculo.

El show de medio tiempo es el espectáculo musical más esperado de una justa deportiva. Y estamos seguros que la energía de estas famosas quedará manifiesto este domingo 2 de febrero.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020.

La NFL ha ido revelando poco a poco algunos detalles de los ensayos que JLo y Shakira realizan para llenar de música, luces y movimiento el Hard Rock Stadium en Miami.

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A JLo la hemos visto acompañada de un grupo de bailarinas, mientras que Shakira se ha mostrado hasta ahora en solitario. ¿Qué nos preparan para el show estas latinas? ¡Hasta el domingo lo sabremos!

¡Mira las fotos de los ensayos!

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