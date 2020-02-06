VIDEO: La extraña petición de Donald Trump a Fran Drescher durante grabación de una escena en ‘La Niñera’.

La comedia estadounidense, La Niñera, fue uno de los programas más queridos por el público amante de la comedia. A lo largo de sus seis temporadas, aparecieron diferentes personajes invitados como Rita Moreno, Elizabeth Taylor, Jason Alexander y Donald Trump, y este último le realizó una extraña petición a Fran Dresher.

Durante el rodaje de la escena donde Trump conoció al productor de obras teatrales de Broadway, Maxwell Sheffield, Fran tenía que decir una frase que recordó: “Me paré en la escena y les dije a los dos 'todos ustedes los millonarios se conocen'”.

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Fue en ese momento cuando el asistente del actual presidente de los Estados Unidos envió una nota diciendo que Donald no era un millonario, sino un multimillonario.

La actriz y activista estadounidense no cedió ante la petición, pues consideró que era extraña y su personaje pensaba que a cualquier hombre rico como millonario.

Las palabras de Fran quedaron inmortalizadas en el programa, Late Night with Seth Meyers, e incluso los usuarios de las redes sociales cuestionaron al mandatario por su actitud.

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