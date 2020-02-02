FOTOS: Así se preparan Shakira y JLo horas antes de su participación en el medio tiempo del Super Bowl.

Previo a la disputa del Super Bowl LIV entre los equipos San Francisco y Kansas City, Shakira y JLo ya se preparan para entretener a los televidentes. En el medio tiempo del partido se espera un toque de ritmo latino por parte de las cantantes.

Shakira publicó en su cuenta de Instagram una foto usando un casco azul: “Ready! ¡Preparada! #SuperBowl #SBLIV @nfl”. Además invitó a los usuarios a no perderse sus Insta Stories, pues estará publicando contenido exclusivo antes del espectáculo.

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Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es este domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Jennifer Lopez se mostró emocionada en sus redes sociales y subió una foto abrazando a Shakira: "¡Estoy tan emocionada de compartir el escenario contigo esta noche @Shakira! Vamos a mostrarle al mundo lo que dos niñas latinas pueden hacer".

Además, la cantante de origen puertorriqueño, publicó otra imagen en los ensayos previos al show de medio tiempo donde divulgó su supuesto número telefónico para que los fans hicieran sus peticiones sobre cuáles canciones querían escuchar.

En la conferencia de prensa privada que ofrecieron las celebridades el pasado 30 de enero en Miami, se le criticó a Shakira por lucir un look poco apropiado para el evento.

Sin embargo, las famosas no hicieron caso de las críticas y mostraron el cariño que se tienen ambas.

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