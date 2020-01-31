¿Existe una rivalidad entre las cantantes, Shakira y Jennifer Lopez? Entérate de toda la historia aquí.

Muchos de los fans del americano y del Super Bowl, han expresado su emoción por presenciar el partido y el show del medio tiempo; en el que estarán participando dos de las mujeres latinas más importantes a nivel mundial.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Sin embargo, desde hace algunos años, se ha especulado que entre las divas existe de todo, menos una amistad. Esto pudo haber iniciado en el mundial de Brasil en el 2014, cuando ambas mujeres compitieron para tener el tema oficial de la Copa Mundial.

En aquella época se lo quedó JLo a lado del cubano Pitbull, pero Shakira lanzó un single no oficial, el cual se tituló La La La, y en el video apareció con su esposo Piqué y algunos de sus amigos futbolistas; posicionando a la canción como la más simbólica de aquel mundial.

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Tanto fue el éxito que la colombiana fue invitada a la clausura de Brasil 2014, por lo que les agradeció a todos sus fans, pues sin ellos, no hubiera llegado ahí. Mientras que, en la apertura, se le criticó a la exesposa de Marc Anthony por haber hecho playback.

Incluso, Lopez salió bailando en el video oficial de 'On The Floor', moviendo las caderas en tono de burla hacia Shakira. A pesar de las indirectas, ambas latinas se negaron a colaborar en el 2016.

En estos momentos se ha dado a conocer el setlist del evento que estaremos viendo el próximo domingo, 2 de febrero. Pues se ha revelado que ninguna de las dos estará en el mismo escenario.

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Solamente falta esperar al domingo para ver si esta información es real.

