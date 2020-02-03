‘Puppy Bowl’, el partido organizado por Animal Planet con perritos que quieren ser adoptados por sus increíbles jugadas.

El Puppy Bowl, se festeja desde hace 16 años y podrás ver a perritos tratando de llegar al otro lado del campo tal y como si se tratara de un partido de la NFL o el mismo Super Bowl.

Animal Planet es el organizador y siempre se ha dado a conocer por la enorme colaboración que hace para mantener este mundo mejor para los animales que habitan nuestro planeta.

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El Puppy Bowl se ha creado con la única intención de que las personas vean a aquellos perritos que se encuentran en adopción, y la mayoría de ellos sean llevados a un hogar en donde les brinden mucho amor, cariño y los cuidados necesarios que ellos necesitan.

The only Superbowl that really matters #PuppyBowlXVI pic.twitter.com/OoeLa4VAuT — Julia Baker (@Julia_Bakerr) February 2, 2020

FRIENDLY REMINDER that #PuppyBowlXVI is about 40 MINUTES AWAY. #PuppyBowl is the most important and greatest sports game of the year. pic.twitter.com/1B6XzsfSmO — Mary Ayers (@_maryayers) February 2, 2020

El partido es entre los equipos Fluff y Ruff; y son conformados por perros que han sido reclutados de distintos refugios de animales y que están buscando ser adoptados.

El juego es muy parecido al Super Bowl, pero los caninos tendrán que pasar por en medio del campo, lleno de peluches y juguetes, tratando de llegar al otro lado y darle puntos a su equipo.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Han sido 16 años consecutivos en los que Puppy Bowl ha buscado la manera de atraer a más personas que están dispuestas a regresar a sus hogares con un nuevo integrante a la familia.

También es una forma de ayudar aquellos animales que se encuentran dispersos en varios refugios de los Estados Unidos.

If you HATE the Puppy Bowl..... just know you are a monster & I can’t trust you anymore #PuppyBowlXVI pic.twitter.com/73q5S8a6bm — ♠️J.C.♠️ (@Writer4LifeJC) February 2, 2020

En este año, serán 96 perritos que estarán enfrentándose a esta disputa y quieren conquistar el corazón de todos los asistentes.

Sin duda, esto se ha convertido en el mejor evento; por ser una mezcla entre uno de los mejores deportes, cachorritos y millones de kilos de ternura y ladridos.

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¡Déjate meter un touchdown al corazón!