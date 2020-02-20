The Beatles gana demanda a empresas por mercancía falsa

Una de las bandas que han hecho historia en la industria musical es The Beatles y a través de su compañía de mercadotecnia, Apple Corps, será acreedora a 77 millones de dólares, luego de ganar una demanda.

La agrupación británica ganó esta cantidad debido a la acción legal que interpuso en contra de varias empresas que produjeron artículos oficiales o crearon mercancía falsa de la banda.

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Quien dictaminó la sentencia fue la juez Beth Bloom, y las 77 empresas acusadas por Apple Corps tendrán que entregar un millón de dólares cada una. De esta manera, la corporación propiedad de Paul McCartney, Ringo Starr y de los fallecidos John Lennon y George Harrison, integrantes de The Beatles, obtuvo el fallo a su favor.

La demanda se interpuso en 2018 por la falsificación de los artículos, ya que las empresas obtuvieron ganancias considerables, en ella se estableció lo siguiente:

Según la información y la creencia, los Demandados están promocionando y publicitando, distribuyendo, vendiendo y/u ofreciendo a la venta productos en el comercio interestatal y/o utilizando marcas falsificadas e infractoras que son copias exactas de una o más marcas BEATLES y/o marcas YELLOW SUBMARINE (los productos falsos) a través de al menos los sitios web comerciales de Internet o tiendas de comercio electrónico basadas en Internet que operan bajo los Nombres de Dominio del Sujeto y las ID del Vendedor

La demanda hizo énfasis en lo perjudicial que era la distribución de esta mercancía para el público:

Los demandantes sufren daños irreparables y han sufrido daños sustanciales como resultado del uso no autorizado e ilícito de las Marcas de los Demandantes. Si la falsificación y la infracción de los Demandados y las actividades injustamente competitivas no son prohibidas de manera preliminar y permanente por este Tribunal, los Demandantes y el público consumidor continuarán siendo perjudicados

Medios estadounidenses señalan que ninguna empresa se presentó a comparecer, por esta razón el Tribunal del Distrito Sur de Florida, donde se presentó el caso, consideró poco probable que Apple Corps pueda recibir los 77 millones de dólares.

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