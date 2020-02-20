El rapero Pop Smoke es asesinado a balazos en su casa de Hollywood. Famosos lamentan su muerte en redes sociales.

El rapero estadunidense Pop Smoke, de 20 años, fue asesinado a balazos al interior de su casa en Hollywood Hills, California, por lo que varias celebridades lamentaron su muerte en redes sociales.

De acuerdo con el portal de espectáculos TMZ, Pop Smoke murió tras recibir múltiples disparos de arma de fuego por parte de unos sujetos encapuchados, quienes entraron a su domicilio y abrieron fuego en su contra.

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El reporte señala que al menos dos personas con máscaras lo atacaron cerca de las 4:30 horas del miércoles, causándole heridas de gravedad, por lo que fue trasladado al hospital Cedars-Sinai Medical Center de Hollywood, donde finalmente falleció.

Cabe destacar que una de las últimas fotos que compartió el rapero en sus redes sociales antes de su muerte, es una donde aparece en su vehículo con un amigo, que tenía una fortuna en billetes, en la entrada de la casa donde le dispararon.

La noticia llegó a varias figuras del espectáculo, quienes a través de redes sociales expresaron su pésame y lamentaron la manera en la cual la joven promesa de la música perdiera la vida, entre ellos, Curtis James Jackson III, más conocido como 50Cent, Nicki Minaj y Chance The Rapper.

Nacido bajo el nombre Bashar Barakah Jackson, en Brooklyn, New York, Pop Smoke se hizo conocido en la industria con su canción Welcome To The Party, que tuvo remixes a cargo de los raperos Nicki Minaj y Skepta.

Después de ese hit, publicó dos mixtapes: Meet The Woo (2019) y Meet The Woo Vol. 2 (2020); este último llegó a las 37 millones de reproducciones. En 2019 colaboró en el disco de Travis Scott en el tema GATTI, que contó con las colaboraciones de Rosalía y Young Thug.

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