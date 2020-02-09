¡Confirmado! Habrá crossover entre Transformers y My Little Pony. Descubre los detalles.
Aunque suene raro, los personajes de Transformers y My Little Pony unirán sus mundos en un extraño crossover de cómics.
Al parecer la compañía Hasbro, dueña de ambos mundos, realizará un crossover entre Transformers y My Little Pony, el cual no será solo un episodio especial, sino toda una miniserie de cómics que por el momento es conocida como My Little Pony/Transformers y será publicado por la editorial IDW Publishing.
“Estamos haciendo una mezcla salvaje, totalmente diferente a todo lo que hay en tu colección de cómics. Básicamente te debes a ti mismo, y a tu felicidad futura, obtener una copia”, dijeron los representantes de la editorial.
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Hasta el momento se sabe que la serie de cómics saldrá a la venta en marzo de este año con un equipo de escritores conformado por James Asmus, Ian Flynn, y Sam Maggs con los ilustradores Casey W. Coller, Jack Lawrence, Sara Pitre-Durocher, Priscilla Tramontano, y Tony Fleecs.
¿Cuál será la historia de Transformers y My Little Pony?
De acuerdo con los directivos, la historia comenzará cuando la reina Pony, Chrysalis se propone encontrar a “aliados cambiantes”, para lo que hace un hechizo que provoca que Autobots y Decepticons lleguen a Equestria.
Conforme los polvos mágicos se dispersan, Twilight Sparkle tendrá que unir fuerzas con Optimus Prim para salvar su mundo y a todos en él.
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