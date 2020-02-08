¡Una mexicana más en los Oscar! La actriz Carmen Sarahí, de Frozen 2, también será invitada la entrega 92ª.

Desde que se dieron a conocer las listas de los nominados a los premios Oscar, se supo que dos mexicanos estarían presenten para luchar por uno de estos: Rodrigo Prieto en Mejor Fotografía y Mayer C. Rubeo en Mejor Vestuario. Sin embargo, se confirmó la presencia de la actriz mexicana Carmen Sarahí.

Se dio una gran noticia para los mexicanos, pues habrá una representante más que pondrá en alto el nombre de México durante la ceremonia de La Academia, ya que la cantante y actriz Carmen Sarahí interpretará la letra de Into The Unknownn de la película Frozen 2.

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La talentosa Carmen Sarahí dio vida al personaje de Elsa en la versión español, por lo que subirá al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, junto con otras actrices de Alemania, Dinamarca, Noruega, Polonia, Japón, Rusia, Tailandia y España.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.

De esta forma, Idina Menzel, quien prestó su voz para la versión en inglés, será la encargada de liderar a todo el conjunto de actrices que interpretaron a Elsa en sus diferentes versiones.

The voices of #Frozen2’s Elsa from Denmark, Germany, Japan, Latin America, Norway, Poland, Russia, Spain and Thailand will join @idinamenzel and @AURORAmusic on stage for an unforgettable performance of “Into the Unknown” at the #Oscars. pic.twitter.com/3G41ROfYT7 — The Academy (@TheAcademy) February 7, 2020

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