FOTOS: ¿Otro ex a su lado? Jennifer Aniston es captada con John Mayer mientras salían de un hotel.

La talentosa Jennifer Aniston volvió a encabezar la lista de tendencias tras ser captada saliendo de un hotel con el famoso John Mayer, su exnovio desde hace años y que haceaños mantuvo una relación con la estrella Jessica Simpson.

La historia amorosa de los famosos terminó en el 2008 y, ante esto, Aniston habló en una entrevista para Vogue, donde afirmó que su expareja seguía siendo un increíble hombre, pero se habían dado cuenta que necesitaban seguir por caminos separados, mas continuaban adorándose.

Te puede interesar:

¡Todavía estará en TV! Patrick Dempsey de Grey’s Anatomy estrenará su propia serie de televisión.

Por su parte, en el año del 2012, John reveló ante la revista Rolling Stone que esa ruptura había sido de los momentos más fuertes que había pasado en su vida. Fue así que las declaraciones de los famosos desataron varios rumores sobre una posible reconciliación.

Sin embargo, los rumbos de ambas figuras han tomado caminos aparentemente alejados. Pero las imágenes en las que lucen juntos Jennifer y John han dado mucho de qué hablar.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.

Las pruebas se viralizaron de forma inmediata en las redes sociales, mas ninguno de los protagonistas de esta historia ha hablado al respecto, por lo que falta esperar a que alguno de ellos dé su versión.

Cabe mencionar que Jennifer Aniston vivió un momento similar hace unas semanas, cuando acudió a la ceremonia de los SAG Awards, donde la actriz ganó un premio por su actuación.

En ese evento, la ganadora se encontró con su expareja Brad Pitt y se saludaron de forma amable, un momento épico que retumbó por días en las redes sociales, pues, incluso, se realizaron unos cuantos memes.

John Mayer fue visto anoche saliendo de un restaurante de los angeles en el cual también se encontraba Jennifer Aniston 🥰 pic.twitter.com/i8thxhrd7E — ᴊᴏʜɴ ᴍᴀʏᴇʀ ᴍᴇxɪᴄᴏ (@johnmayermex77) February 8, 2020

También te puede interesar:

FOTOS: Jennifer Aniston y Brad Pitt se saludan en los premios SAG y los fanáticos enloquecen en redes sociales.