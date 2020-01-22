FOTO: Vanessa Hudgens publica imagen en Instagram posando con poca ropa ¡Llenó su cuerpo con dólares!

Vanessa Hudgens publicó una foto íntima en su cuenta de Instagram, para recordar su papel como Candy en la película Spring Breakers.

La actriz de 31 años de edad mostró la imagen donde luce un short denim y su bra blanco; entre su ropa interior se puede ver que tiene varios dólares, lo cual rápidamente llamó la atención de los internautas.

Te puede interesar:

La relación entre Vanessa Hudgens y Austin Butler llega a su fin, luego de 9 años de estar juntos para todo.

Vanessa Hudgens fue comparada en la red social con una striper, pues sus fans comentaron a escribirle si había publicado la foto porque ahora está soltera.

Spring Breakers fue protagonizada por la cantante Selena Gómez y el actor James Franco, en 2012. De allí que usó esta foto para rememorar el filme que fue nominado al León de Oro.

La joven actriz estadounidense se encuentra promocionando la cinta Bad Boys For Life, en donde interpreta a Kelly, una policía que se une al personaje de Will Smith para investigar un caso.

Además, hace unos días se conoció que la cantante había dado por terminada su relación de 9 años con el también actor Austin Butler.

La pareja se conoció en 2011 cuando ambos tenían proyectos con Disney. Sin embargo, la relación llegó a su fin y Vanessa Hudgens podría estar buscando un nuevo amor.

También te puede interesar:

VIDEO: Will Smith trabaja encubierto como chofer y las reacciones de las personas cuando los descubren son geniales.

