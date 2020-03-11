VIDEO | ¡El ‘Piojo’ Alvarado no puede ocultar su alegría!

Ciudad de México.- Por lo que ha mostrado Cruz Azul en el inicio del semestre futbolístico está para grandes cosas, aseguró el mediocampista Roberto Alvarado, aunque dejó en claro que van paso a paso y que ahora sólo piensan en Los Ángeles FC.

Con la motivación extra de ser tomado en cuenta para la selección que disputará el preolímpico de Concacaf, aunque desconoce si tendrá la autorización, destacó la calidad de un jugador como Carlos Vela.

”Representa mucho, es un gran jugador, lo conocemos en los equipos que ha jugado, los goles que ha hecho, es un buen jugador, me gusta su forma de jugar, será algo padre poder enfrentarnos con Los Ángeles y Carlos Vela“.

Finalmente, resaltó el buen ambiente que se vive al interior del equipo, el cual existe desde que estaba Pedro Caixinha al mando, comentó, y que permite a todos trabajar de mejor manera y con actitud, “siento que eso nos ha hecho jugar bien, hacer las cosas bien para estar donde estamos”.

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