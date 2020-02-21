VIDEO: Rihanna celebra en Los Cabos su cumpleaños 32 con fiesta mexicana que incluye mariachi, tequila y sombreros.

Rihanna celebró en Los Cabos, México, su cumpleaños número 32, con una fiesta que incluyó tequila, sombreros y hasta unos mariachis que le cantaron las mañanitas, momentos que se hicieron virales a través de videos compartidos en redes socilaes.

A la intérprete de Diamonds se le hizo muy buena idea celebrar su cumpleaños este 20 de febrero en tierras aztecas, y dejarse consentir por las tradiciones mexicanas llenas de alegría y sabor.

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En un primer video se puede ver a la artista, originaria de Barbados, entrando a una habitación con adornos festivos mexicanos, en la que al centro se encuentra su pastel con la vela del número 32.

En el clip también se puede ver que antes de que Rihanna le soplara a sus velas, los asistentes del evento le cantaron el tradicional Happy bithday, mientras ella se acerca bailando al estilo twerking.

En otro vídeo, también se observa a la expareja del cantante Drake vestida con las típicas prendas mexicanas mientras unos mariachis le cantan las famosas Mañanitas.

Una vez que los mariachis terminan, la intérprete de Love The Way You Lie’ procede a apagar las velitas de su colorido pastel después de ofrecer un pequeño baile.

En otro video filtrado, se puede ver a la cantante haciendo sobremesa con sus invitados en una romántica cena a la luz de las velas, mientras los meseros les llevan parte del banquete.

Mientras que en un último video se pueden ver a Rihanna disfrutando de varios momentos de su fiesta, como cuando escucha sus Mañanitas con mariachi, tomándose la foto del recuerdo con los músicos y bebiendo tequila.

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